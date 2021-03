Nueva solución para combustible de aviación sostenible con cero emisiones de carbono derivado de desperdicios

Interrumpir la generación de metano con fermentadores que transforman la energía del carbono de los desechos de alimentos y otros "desechos húmedos" orgánicos en ácidos grasos volátiles (AGV) podemos obtener combustible para aviones.

Utilizando un catalizador para agregar más carbono a las moléculas de AGV, un nuevo estudio sugiere cómo construir largas cadenas de hidrocarburos de parafina ricos en energía que son esencialmente químicamente idénticos a los del combustible para aviones convencional, excepto con una fracción de la huella de carbono.

Nuevo proceso de biorrefinación

La nueva tecnología se presenta en un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences por parte de investigadores del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL), la Universidad de Dayton, la Universidad de Yale y el Laboratorio Nacional Oak Ridge.

Según explica el investigador del NREL Derek Vardon, autor del estudio:

Si nuestra vía de refinación se amplía, las aerolíneas como Southwest podrían tardar tan solo uno o dos años en obtener las aprobaciones regulatorias de combustible que necesitan para comenzar a usar combustible sostenible de aviación de residuos húmedos en vuelos comerciales so significa que los vuelos netos con cero emisiones de carbono están en el horizonte antes de lo que algunos podrían haber pensado.

Este nuevo proceso de biorrefinación aprovecha desechos de alimentos y otros para producir combustible de aviación sostenible compatible con motores a reacción y capaz de soportar vuelos de carbono cero, lo que significa que las emisiones de gases de efecto inverandero creadas por la combustión de combustible para aviones se reducen a cero mediante emisiones eliminadas o desviadas de la atmósfera al producir el combustible.

Además, eliminar el desperdicio de alimentos como fuente de metano puede ser una forma muy eficaz de reducir las emisiones de los vertederos.