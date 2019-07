Mirar Netflix es mucho más contaminante de lo que piensas

El 1 por ciento de las emisiones globales de C02 son generadas por ver vídeos online. Ver Netflix, pues, tiene un efecto significativo en el planeta. También leer (aunque leer libros en papel, en promedio, parece menos contaminante que leer online o en ebooks).

La transmisión y visualización de videos en línea genera 300 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Un tercio de esta cifra corresponde a vídeo bajo demanda tipo Netflix o HBO. El otro tercio, a pornografía. Esto significa que la visualización de videos pornográficos genera tanto CO2 por año como el que emiten países como Bélgica, Bangladesh y Nigeria.

Contaminación online

Son datos de un think tank francés llamado The Shift Project. A principios de este año, estimó que las tecnologías digitales producen un 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero y que esta cifra podría elevarse al 8% para 2025. La definición de tecnología digital del informe incluye los centros de datos que almacenan y suministran contenido de Internet, junto con el equipo necesario para acceder a él, desde teléfonos hasta enrutadores de Wi-Fi. No incluye equipos digitales en automóviles y fábricas.

Volviendo solo a los vídeos online, los autores del informe utilizaron los datos de 2018 de las empresas Cisco y Sandvine para calcular el tráfico global. Luego, estimaron la cantidad de electricidad que se usaba para transportar estos datos de video y verlos en diferentes dispositivos, desde teléfonos hasta televisores. Finalmente, estimaron las emisiones globales utilizando cifras promedio globales para las emisiones de carbono de la generación de electricidad.

La definición de "video online" del informe no incluye la transmisión de video en vivo como las videollamadas de Skype, "camgirls" o telemedicina, que representan otro 20 por ciento de los flujos de datos globales.

El cambio a videos de mayor calidad, como la resolución 8K, contribuirá a aumentar las emisiones. Lo mismo podría ocurrir con el lanzamiento de servicios de transmisión de juegos.

Una simple búsqueda en el buscador genera unos 7 gramos de dióxido de carbono. Para que os hagáis una idea de la cifra, hervir una tetera produce unos 15 gramos. Así que controlad vuestra curiosidad. O bebed menos té.