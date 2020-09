Cientos de miles de aves mueren repentinamente en Estados Unidos

Una alarmante 'muerte masiva' de aves silvestres en el suroeste de los Estados Unidos ha llamado la atención de los científicos.

Básicamente, porque la causa no está del todo clara, y algunos teorizan que los factores del cambio climático están desempeñando un papel relevante. También se especula que los incendios forestales están afectando la vida de estas aves.

La mayoría de las aves comen insectos y se las ha encontrado demacradas y desorientadas, lo que sugiere una brecha en el suministro de alimentos. Eso refuerza la hipóteis de que el cambio climático estaría detrás de este evento.

I just recorded this up in Velarde, N.M. I've never seen anything like it. I'm told of other dead migratory birds found in Hernandez, Ojo Sarco and El Valle de Arroyo Seco. https://t.co/GpeFZbyuW7 pic.twitter.com/XXVM4AZrDu