En 50 años, un tercio de los humanos podría vivir con temperaturas similares a las del Sahara

3 500 millones de personas vivirían fuera del "nicho" climático en el que los humanos han prosperado durante 6 000 años.

A menos que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero, según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences por parte de arqueólogos, ecólogos y científicos climáticos, áreas del planeta que albergan hasta un tercio de los humanos se volverán tan calientes como las partes más calientes del Sahara dentro de 50 años.

Nicho climático

Las poblaciones humanas se concentran en gran medida en bandas climáticas estrechas, con la mayoría de las personas que viven en lugares donde la temperatura promedio anual es de aproximadamente 11-15 ° C y un número menor de personas que viven donde la temperatura promedio es de aproximadamente 20- 25 ° C.

Según explica Marten Scheffer de la Universidad de Wageningen, quien coordinó la investigación:

Este nicho climático sorprendentemente constante probablemente representa restricciones fundamentales sobre lo que los humanos necesitan para sobrevivir y prosperar.

Sin embargo, en un escenario en el que las emisiones continúan aumentando sin cesar, la temperatura experimentada por la persona promedio habrá aumentado 7.5 ° C para 2070.

Actualmente, estas condiciones climáticas solo las experimenta el 0,8% de la superficie terrestre mundial, principalmente en las partes más cálidas del desierto del Sahara, pero para 2070 las condiciones podrían extenderse al 19% de la superficie terrestre del planeta.

Las reducciones rápidas en las emisiones de gases de efecto invernadero podrían reducir a la mitad el número de personas expuestas a tales condiciones de calor.