Nuevo material para evitar a los mosquito: ropa revestida de grafeno

El mosquito es el animal más letal del mundo, siendo responsable de la muerte de más de 725.000 personas cada año frente a las 50.000 muertes provocadas por las serpientes o las apenas 10 personas que matan los tiburones. Todas las herramientas que podamos usar para repelerlos, pues, son pocas.

La última tiene que ver con un nuevo tejido, que está revestido de grafeno. Y es que las láminas de grafeno pueden bloquear las señales que usan los mosquitos para identificar una posible fuente de alimento de sangre.

Nuevo estudio

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, que ha sido publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, sugiere que el grafeno multicapa puede proporcionar una defensa doble contra las picaduras de mosquitos. El grafeno también bloquea las señales químicas que usan los mosquitos para sentir que una fuente de alimento está cerca, lo que reduce su necesidad de morder.

Los investigadores compararon el número de picaduras que los participantes recibieron en su piel desnuda, en la piel cubierta con una gasa y en la piel cubierta por una película de óxido de grafeno enfundada en una gasa. Con el grafeno, los mosquitos ni siquiera aterrizaban en el parche de piel, simplemente no parecía importarles. Para confirmar la idea de la barrera química, los investigadores aplicaron un poco de sudor humano en el exterior de una barrera de grafeno, y fuen entonces cuando los mosquitos sí que acudieron. Según explica Robert Hurt, profesor de la Escuela de Ingeniería de Brown y autor principal del estudio:

Los mosquitos son vectores importantes de enfermedades en todo el mundo, y hay mucho interés en la protección no química contra las picaduras de mosquitos. Habíamos estado trabajando en telas que incorporan el grafeno como barrera contra los productos químicos tóxicos, y comenzamos a pensar para qué más podría ser bueno el enfoque. Pensamos que tal vez el grafeno también podría proporcionar protección contra la picadura de mosquito.

En conclusión, el estudio sugiere que los revestimientos de grafeno diseñados adecuadamente podrían usarse para hacer ropa de protección contra mosquitos.