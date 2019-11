Gracias a este nuevo algoritmo de Inteligencia Artificial ya podemos predecir dónde caerá un rayo con un 80 % de precisión

Los rayos caen cuando y dónde quieren, y resulta imposible determinar el lugar y el momento, bien lo sabe Doc Brown en Back to the Future (a no ser que dispongas de una octavilla). Sin embargo, nuevo algoritmo de Inteligencia Artificial ya podemos predecir dónde lo hará.

Una vez entrenado, el sistema hizo predicciones que resultaron correctas casi el 80% del tiempo. Ahora se puede usar en cualquier lugar.

De 10 a 30 minutos

Combinando registros meteorológicos e Inteligencia Artificial, una nueva técnica predice en tiempo real dónde caeran rayos con un margen de 10 a 30 minutos en un radio de 30 kilómetros. Esta es la primera vez que un sistema basado en datos meteorológicos simples ha sido capaz de predecir rayos a través de cálculos en tiempo real.

La técnica ha sido desarrollada por la Escuela de Ingeniería de EPFL (Escuela Politécnica Federal de Lausana), los investigadores del Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética, dirigido por Farhad Rachidi.

El método de los investigadores de EPFL utiliza un algoritmo de aprendizaje automático que ha sido entrenado para reconocer las condiciones que conducen a los rayos. Se tuvieron en cuenta cuatro parámetros: presión atmosférica, temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del viento.

Para llevar a cabo la capacitación, los investigadores utilizaron datos recopilados durante un período de diez años de 12 estaciones meteorológicas suizas, ubicadas tanto en áreas urbanas como montañosas.

Además, debido a que los datos se pueden adquirir fácilmente y en tiempo real, se pueden hacer predicciones muy rápidamente, y se pueden emitir alertas incluso antes de que se forme una tormenta.