El cambio climático hará que el mundo sea un lugar demasiado caluroso para el 60% de las especies de peces

Investigadores han demostrado que los embriones y los adultos reproductores son más susceptibles al calentamiento de los océanos, de modo que los peces tendrían un riesgo mucho mayor por el cambio climático de lo que se pensaba anteriormente.

En el peor de los casos (de 5 ° C de calentamiento global), hasta el 60 por ciento de las especies de peces en todo el mundo no podrían hacer frente a las temperaturas en su rango geográfico para 2100. Incluso si la humanidad cumple con el difícil objetivo del acuerdo de París de mantener el calentamiento a 1.5 ° C, sería demasiado para el 10 por ciento de los peces.

Nutrición humana

Los investigadores analizaron la literatura científica existente sobre la tolerancia al calor de 694 especies de especies de peces de agua dulce y marinos.

Se descubrió que los reproductores y los embriones se enfrentan a una brecha mucho más pequeña entre las temperaturas mínimas y máximas, en promedio 7.2 ° C y 8.4 ° C respectivamente, que el rango de 27.5 ° C para adultos.

La razón principal por la cual los embriones y los reproductores son menos tolerantes al calentamiento de los océanos se debe a sus mayores necesidades de oxígeno. El oxígeno es más soluble en aguas más frías y menos en aguas más cálidas.

Los peces son importantes para la nutrición humana, por lo que este estudio es un fuerte argumento para proteger nuestros ecosistemas y entornos naturales, según argumenta Hans-Otto Pörtner, del Instituto Alfred Wegener en Bremerhaven, Alemania, que forma parte del equipo detrás de la investigación.

Desafortunadamente, se espera que los mares se calienten demasiado rápido para la adaptación evolutiva. Si bien los peces pueden trasladarse a regiones más frías, los nuevos sitios apropiados de desove no siempre están disponibles. "Vale la pena hacer un esfuerzo para lograr el menor cambio climático posible", señala Pörtner.