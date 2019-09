Se encuentra una nueva especie de cetáceo en las costas de Japón: la Ballena Negra

El mito se ha hecho realidad: los balleneros locales lo llamaban Kurotsuchikujira (Ballena Negra) y los científicos han confirmado su existencia: esta nueva especie de zifio (un tipo de cetáceo odontoceto) localizado en las costas de la isla de Hokkaido ha sido bautizada con el nombre de Berardius minimus.

El estudio que presenta esta nueva especie es una colaboración entre el National Museum of Nature and Science de Tokyo, la Universidad de Hokkaido, la Universidad de Iwate y el Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos.

Ballena Negra

Si bien comparten características con otras especies, el color y otras características de estos zifios han sido suficientes para determinar que estas ballenas picudas pertenecían a una especie actualmente no clasificada. Los especímenes de esta especie desconocida se estudiaron en términos de su morfología, osteología y filogenia molecular. Según Tadasu K. Yamada del equipo de investigación del National Museum of Nature and Science de Tokyo:

Con solo mirarlos, podríamos decir que tienen un tamaño de cuerpo notablemente más pequeño, un cuerpo más en forma de huso, un pico más corto y un color más oscuro en comparación con las especies conocidas de 'Berardius".

Los balleneros locales de Hokkaido también se refieren a algunas ballenas de la región como Karasu (cuervo). De hecho, el equipo de investigación especula con la posibilidad de que 'Karasu' sea otra especie diferente.