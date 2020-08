Este caimán no es un zombi, aunque no lo parezca: es albino y tiene piel blanca y ojos rosados

Pearl (perla) es un caimán albino de 10 años de Gatorland, un parque de vida silvestre de Florida. Debido a la ausencia total de pigmentación, este reptil tiene piel completamente blanca y ojos rosados.

Solo hay poco más de una docena de caimanes albinos en el mundo y uno de ellos, un raro caimán albino llamado Pearl, vive en Gatorland, en Orlando.

This gorgeous lady is Pearl, the 10-year-old albino alligator from Gatorland, a Florida wildlife park. Due to the complete absence of pigmentation, the reptile has all-white skin and pink eyes https://t.co/QebZoE7rch pic.twitter.com/3J5jbx0Fsk