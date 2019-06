Los delfines también tienden a hacerse amigos de otros delfines que tienen intereses comunes

Las personas se organizan en redes sociales basadas en la homofilia (amor a los iguales), es decir, la tendencia consciente o inconsciente de asociarse con sujetos que se parecen a ellas, ya sea porque comparten sus intereses, historias o aspiraciones.

Un nuevo estudio ha descubierto que los delfines también se nos parecen un poco en ese sentido.

Homofilia

Los delfines forman sus amistades teniendo en cuenta los intereses comunes. Los animales observados, un total de 124, incluía a delfines de los conocidos como 'spongers', porque usan esponjas como herramientas, y otros que no lo son. En el estudio observaron que los delfines 'spongers' pasan más tiempo asociándose entre ellos, frente a los que no son 'spongers' basando.

Según la autora principal de este hallazgo, Manuela Bizzozzero:

Los delfines machos en Shark Bay exhiben un fascinante sistema social de formación de alianzas anidadas. Rstos vínculos fuertes entre delfines pueden durar décadas y son fundamentales para el éxito de su futuro apareamiento. Estamos muy emocionados de descubrir alianzas entre los 'spongers', delfines que forman amistades con otros con rasgos similares.

El estudio ha sido llevado a cabo por investigadores de las universidades de Bristol, Zurich y Australia Occidental, publicado en Proceedings of the Royal Society B.

Imagen | Jim, the Photographer