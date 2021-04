La criatura más larga hasta la fecha mide 50 metros: esto es todo lo que sabemos de ella

Durante una expedición científica de un mes a bordo del buque de investigación Falkor del Schmidt Ocean Institute y que exploraba los cañones submarinos cerca de Ningaloo, en el Océano Índico, se ha descubierto un sifonóforo de aproximadamente 50 metros, aparentemente el animal más largo jamás registrado.

Se han descrito unas 175 especies de sifonóforos, y algunos ejemplares pueden alcanzar los 40 metros de longitud (hasta ahora).

Utilizando un robot submarino, ROV SuBastian, durante la expedición se completaron 20 inmersiones a profundidades de hasta 4.500 metros durante 181 horas de exploración. Gracias a ello se descubrió al sifonóforo en cuestión, entre otras criaturas de gran interés científico.

Usando el robot subacuático SuBastian, los científicos por primera vez pueden explorar cañones y arrecifes de coral en aguas profundas en Australia que nunca antes se habían visto.

El espécimen más grande del sifonóforo gigante Apolemia jamás registrado, cuyo video fue publicado en la cuenta de Twitter del Schmidt Ocean Institute, lo podéis ver a continuación:

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S