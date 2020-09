Más cerca de manipular las enzimas de las plantas para que sean resistentes a las inundaciones fruto del cambio climático

Según una nueva investigación de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y la Universidad de Sidney, en Australia, publicada revista Proceedings of the National Academy of Sciences, las enzimas que controlan la respuesta de una planta a niveles más bajos de oxígeno podrían manipularse para hacer que cultivos vitales resistan el impacto de inundaciones causadas por el cambio climático.

Así, las plantas, incluidos los cultivos básicos como el arroz, el trigo y la cebada, pueden sobrevivir a períodos temporales de inundaciones activando vías de energía que no dependen del aire en respuesta a las condiciones de bajo nivel de oxígeno en el agua.

Cambio climático y seguridad alimentaria

El cambio climático ha aumentado el número y la intensidad de las inundaciones globales, amenazando la seguridad alimentaria a través de importantes pérdidas de cultivos. Según explica el coautor del estudio Mark White, de la Facultad de Química de la Universidad de Sydney:

El cambio climático es un problema mundial importante sobre todo por su impacto en la seguridad alimentaria. Esperamos que estos hallazgos puedan ayudar a producir cultivos tolerantes a las inundaciones para ayudar a mitigar el devastador impacto social y económico de los fenómenos meteorológicos extremos en la producción de alimentos.

Estructura cristalina de PCO4, destacando residuos de aminoácidos clave, cuya importancia se verificó en la planta modelo Arabidopsis.

La investigación describe las estructuras moleculares de las cisteína oxidasas vegetales por primera vez, identificando las características químicas necesarias para la actividad enzimática.