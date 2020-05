Cada espermatozoide tiene 37,5 Mb de ADN, una eyaculación supone transferir 15.875 GB en unos 3 segundos

En un episodio del programa de la BBC QI - Quite Interesting, como podéis ver más abajo en vídeo el gran Stephen Fry llega a preguntar: ¿Cuánta información crees que hay en el ADN de un pequeño espermatozoide...?

Y responde: son 37,5 MB. En una eyaculación masculina normal, es equivalente a 15.875 GB. Eso es aproximadamente 7.500 ordenadores portátiles de información. Sin embargo, ¿sus cifras son correctas? Tal vez se quedó corto.

La cuenta de Twitter resume las afirmaciones de Fry así:

A sperm has 37.5 MB of DNA info. One ejaculation transfers 15,875 GB of data, equivalent to that held on 7,500 laptops.