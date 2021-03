Los trucos literarios que usó Kepler para convertirse en uno de los primeros divulgadores de ciencia de la historia

Qué duda cabe que la información científica debe transmitirse entre científicos a través de textos revisados por pares y publicados en revistas académicas (si son del rango Q1, mejor que mejor) a fin de que todo el proceso transmita confianza, fiabilidad y exactitud.

Pero ¿cómo hacer llegar algunas de estas conclusiones alcanzadas en un paper al público general? Con independencia de el matiz que introduzcamos en la respuestea a esta cuestión (y que tiene que ver con nuestra acepción de "popularización" y "vulgarización"), lo cierto es que hace 400 años nacieron los primeros científicos que ya quisieron hacer accesible el conocimiento a la gente (aunque fuera usando algunas técnicas retóricas y persuasivas).

Uno de los primeros grandes divulgadores y científicos de la historia fue el astrónomo alemán Johannes Kepler (1571-1630), figura clave en la revolución científica, y conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol.

Kepler decidió poner en la portada de su libro Stella nova (Nueva estrella, 1606) la imagen de una gallina picoteando el suelo de una granja, con el lema ("buscando en el estiércol, encuentra un grano"), pues estaba comprometido en la labor de buscar hechos objetivos, pero también en la labor de transmitirlos: por ello, adoptó muchas de las técnicas retóricas que se usan actualmente en la divulgación más popular:

Ayer, cuando me hube cansado de escribir y mi mento estaba llena de motas de polvo de penar acerca de los átomos, me llamó a cenar y me sirvió una ensalada. Con lo cual le dije: "Si lanzáramos al aire los platos de peltre, las hojas de lechuga, los granos de sal, las gotas de aciete, vinagre y agua y los gloriosos huevos, y todas estas cosas permanecieran allí por toda la eternidad, entonces ¿acaso esta ensalada caería toda junta por azar? Mi beldad contestó: "Pero no en esta presentación, ni en este orden).