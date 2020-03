¿Se ha descubierto otra nueva miniluna orbitando a la Tierra?

Una miniluna, también conocida como un objeto capturado temporalmente, es una roca espacial que queda atrapada en la órbita de la Tierra durante varios meses o años.

Puede que se haya localizado una nueva, fruto de una investigación de astrónomos del Observatorio Steward de la Universidad de Arizona. Sería así, al menos temporalmente, una segunda luna para la Tierra, además de la que sirve para que los hombres lobo se transformen.

Debido a las mínimas hechuras de estos cuerpos celestes, las minilunas no son fáciles de descubrir. De hecho, es probable que haya varias minilunas orbitanto a la Tierra y ni siquiera nos hayamos dado cuenta. Con todo, hasta ahora, solo se había detectado un miniluna confirmada: un asteroide de 0,9 metros llamado 2006 RH120, que orbitó la Tierra durante 18 meses en 2006 y 2007.

Kacper Wierzchos, especialista senior en investigación de Catalina Sky Survey, financiado por la NASA y la Universidad de Arizona, anunció el descubrimiento a través de Twitter:

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl