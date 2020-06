Rocket Lab lanzará satélites para la agencia estadounidense Spysat y la NASA esta noche al ritmo de Queen

Rocket Lab es una empresa estadounidense aeroespacial con una filial en Nueva Zelanda, ​ cuya misión es desarrollar servicios de lanzamiento orbitales comerciales ligeros y rentables. Electron es un vehículo de lanzamiento desechable orbital de dos etapas, desarrollado por la aeroespacial.

Aplazado desde marzo por la pandemia de COVID–19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2, el bautizado cohete Don't Stop Me Now ya está listo para su lanzamiento.

Electrón

'Don't Stop Me Now' es una misión de viaje compartido que lleva múltiples satélites en órbita para tres clientes diferentes.

El Electrón, con 17 metros de alto, 1,2 de diámetro, y un peso al lanzamiento de 12.250 kg, es un cohete de tres etapas construido íntegramente en fibra de carbono. Su motor, impreso en 3D.

Entre otros 'Don't Stop Me Now' lanzará ANDESITE, un pequeño satélite construido por estudiantes de la Universidad de Boston para estudiar el campo magnético de la Tierra.

El satélite M2 Pathfinder también viajará en órbita en 'Don't Stop Me Now'. La misión es una colaboración entre la Universidad de New South Weals, Canberra Space y el gobierno australiano. El satélite demostrará la capacidad de una radio a bordo basada en software para operar y reconfigurarse mientras está en órbita.

La misión 'Don't Stop Me Know' de la compañía lleva el nombre en honor al miembro de la junta de Rocket Lab, Scott Smith, un fanático de Queen que murió en febrero. La canción de Queen del mismo nombre era la favorita de Smith.

El lanzamiento fue retransmitido desde aquí. En teoría debería haber sido lanzado esta noche, pero finalmente el lanzamiento se canceló debido al viento.