Puede haber un planeta por descubrir del tamaño de la Tierra o Marte orbitando más allá de Neptuno, según nuevo estudio

Nuevas simulaciones sobre la creación del sistema solar sugieren que podría haber un planeta por descubrir del tamaño de la Tierra o Marte orbitando más allá de Neptuno. Además tal planeta pudo haber sido expulsado de las regiones exteriores del sistema solar por los gigantes gaseosos.

El nuevo estudio ha sido publicado en Annual Review of Astronomy and Astrophysics. Los autores han sido liderados por Bertt Gladman, de la Universidad de British Columba, y Kathryn Volk, del Lunar and Planetary Institute.

Planeta 9

Los investigadores sostienen que es poco probable que la evolución natural de nuestro sistema solar tenga cuatro gigantes gaseosos y luego nada más que planetas enanos. La lógica sugiere que debería haber algunos planetas de otros tamaños, y sus simulaciones respaldan esta hipótesis. A este mundo que debería existir se le conoce coloquialmente como Planeta 9 o Planeta X.

Agregar otro planeta del tamaño de la Tierra o Marte al sistema solar exterior, quizás entre dos de los gigantes gaseosos, produce un modelo más preciso. Concluyen que si tal planeta existe en los bordes exteriores del sistema solar, los nuevos telescopios en construcción podrían detectarlo y así confirmar su teoría.

Fue en 2016 cuando los científicos Michael Brown y Konstantin Batygin publicaron un estudio en el que señalaban que en el cinturón de Kuiper los cuerpos helados no se mueven de manera aleatoria sino que están agrupados, indicios suficientes para sospechar que hay un noveno planeta en nuestro Sistema Solar que incide sobre el desplazamiento de dichos cuerpos gracias a su fuerza gravitacional.