Es nuevo mapa 2D del universo es gigantesco y tiene alrededor de 2.000 millones de objetos

Fruto de una colaboración una colaboración científica internacional, Beijing-Arizona Sky Survey (BASS) de la NAOC (Observatorios Astronómicos Nacionales de China) y el Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) ha concebido un mapa verdaderamente giganteco del universo.

Se extiende digitalmente más de 10 billones de píxeles y contiene alrededor de 2.000 millones de objetos. Las observaciones astronómicas revelan que el universo se está expandiendo y parece estar acelerándose.

Para crear este monstruo en forma de mapa, casi 200 investigadores de la NAOC y la DESI observaron galaxias y analizaron los datos de forma conjunta durante los últimos seis años.

Ahora, el DESI llevará a cabo una misión de cinco años para obtener los desplazamientos al rojo de millones de galaxias y construir el universo 3D más grande. De esta forma se pretende resolver el misterio la energía oscura: la materia que impulsa la expansión del universo.

De toda la materia del universo visible, solo un 4% es materia normal, como la materia de la que están formadas todas las cosas que conocemos. Un 23% está hecho de materia oscura (invisible), que los físicos intuyen que existe pero no saben lo que es. El 73% restante, es decir, casi toda la materia del universo, es energía oscura, que también es invisible.

The Beijing-Arizona Sky Survey (BASS) and the Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) International cooperation project team jointly released the new two-dimensional sky map, paving the way for the upcoming new generation cosmological redshifts survey. (photo/BASS) pic.twitter.com/5oiCYrC6Qp