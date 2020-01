Misión Lucy: 7 asteroides +1 durante una sola misión

Ya iba a romper récords al visitar siete asteroides durante una sola misión, pero ahora la misión Lucy de la NASA incorporará otro nuevo destino: un satélite del primer objetivo troyano, Eurybates.

Esta primera misión de 12 años y 6.000 millones de kilómetros a los troyanos será lanzado dentro de dos años.

Troyanos

Utilizando datos del Telescopio Espacial Hubble (HST), el equipo de Lucy quiere añadir a su misión un satélite al estudio de los troyanos. Según explica Hal Levison, de Southwest Research Institute, investigador principal de la misión:

Si tuviera que apostar a que uno de nuestros destinos tenía un satélite, habría sido este. Eurybates es considerado el remanente más grande de una colisión gigante que ocurrió hace miles de millones de años. Las simulaciones muestran que las colisiones de asteroides como la que causó Eurybates y su familia a menudo producen pequeños satélites.

El pequeño objeto era difícil de detectar, en parte, porque Eurybates es 6.000 veces más brillante que su satélite. Esto implica que tiene menos de 1 kilómetro de ancho, lo que, si es correcto, lo convertiría en uno de los objetos más pequeños que alguna vez haya visitado una nave espacial. Si bien los datos actuales son suficientes para confirmar la existencia del satélite, el equipo de Lucy recopilará más datos de Hubble a finales de este año para comprender mejor la órbita del objeto.

La misión lleva el nombre del esqueleto de homínido 'Lucy', porque el estudio de los troyanos podría revelar los "fósiles de formación de planetas": materiales que se agruparon en el inicio de los tiempos del Sistema Solar para formar planetas y otros cuerpos.3​ El Australopithecus en sí, a su vez, fue nombrado por una canción de Los Beatles, "Lucy in the Sky with Diamonds".