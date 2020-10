Hay al menos 24 planetas más habitables que la Tierra pero están a más de 100 años luz de distancia

Según un estudio dirigido por el científico Dirk Schulze-Makuch de la Universidad Estatal de Washington (WSU), publicado recientemente en la revista Astrobiology, al menos 24 planetas fuera de nuestro sistema solar reúnen algunas condiciones más adecuadas para la vida que la propia Tierra.

Algunas de sus estrellas pueden ser incluso mejores que nuestro sol, pero todos está muy lejos: a más de 100 años luz de distancia.

Los planetas 'superhabitables' son más antiguos, un poco más grandes, un poco más cálidos y posiblemente más húmedos que la Tierra. La vida también podría prosperar más fácilmente en planetas que giran alrededor de estrellas que cambian más lentamente con una vida útil más larga que nuestro sol: muchas estrellas similares a nuestro sol, llamadas estrellas G, podrían quedarse sin combustible antes de que se desarrolle la vida compleja.

La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, pero los investigadores sostienen que el punto óptimo para la vida es un planeta que tiene entre 5.000 y 8.000 millones de años.

