En este vídeo puede verse cómo Parker Solar Probe captura imágenes de estructuras de viento solar a medida que salen del Sol

El instrumento WISPR de Parker Solar Probe captura imágenes de estructuras de viento solar a medida que salen del Sol, como podéis contemplar en el siguiente vídeo.

El instrumento WISPR de la misión Parker Solar Probe de la NASA vio pasar el viento solar durante el primer encuentro solar de la nave espacial en noviembre de 2018.

Instrumento WISPR

La Sonda Solar Parker es una sonda espacial de la NASA que planea rodear la circunferencia exterior de la corona del Sol.​​​ Se acercará aproximadamente a 8,86 radios solares a la "superficie" del Sol y viajará, en la aproximación más cercana, a 700.000 km/h.

Y el instrumento WISPR (Wide–field Imager for Solar Probe Plus, Cámara de Campo Amplio para la Sonda Solar Probe Plus) es un telescopio que producirá imágenes tridimensionales de la superficie del Sol, similares a las que se obtienen por medio de las técnicas de exploración por tomografía axial computarizada de uso médico. WISPR puede incluso ver el viento solar y fotografiar nubes de plasma y ondas de choque cuando se acerquen y pasen junto a la nave espacial. Este telescopio es un importante complemento de los instrumentos in situ de la nave espacial, los cuales tienen como función tomar muestras de los plasmas que WISPR detecte.

En el vídeo, el Sol está fuera de encuadre más allá del lado izquierdo de la imagen combinada, por lo que el viento solar fluye de izquierda a derecha más allá de la vista de los telescopios. La estructura brillante cerca del centro del borde izquierdo es lo que se conoce como un streamer, un flujo de viento solar relativamente denso y lento proveniente del Sol, que se origina cerca del ecuador del Sol. Según palabras de Nour Raouafi, científico del proyecto Parker Solar Probe en el Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins: