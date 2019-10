Esta nueva versión de la nave de Space X es la que transportará a 100 personas a la Luna

Ya sea para viajar a la Luna, a Marte o a otros destinos espaciales, Space X ha presentado en el siguiente vídeo un nuevo concepto de su proyecto Starship.

Al despegue, el lanzador de las misiones Starship tendrá 118 metros de altura, el más potente cohete de la historia y será completamente reutilizable. El primer vuelo tripulado podría ser el próximo año.

En el nuevo diseño, se presenta un Starship-Super Heavy de 118 metros de altura, con seis Raptors en la nave espacial. El número de motores en Super Heavy podría variar de un vuelo a otro. Elon Musk ha señalado que el cohete tiene espacio para hasta 37 Raptors, y cada misión probablemente requerirá al menos 24.

La compañía quiere alcanzar la órbita terrestre con un prototipo de nave espacial en unos seis meses. Y la gente podría comenzar a volar a bordo del vehículo en el próximo año.

