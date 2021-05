Esta es la capacidad de enfoque a corta distancia la cámara WATSON del rover Perseverance

WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering) se encuentra en el instrumento SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals).

Estas claras alusiones al universo de Conan Doyle se encuentran ubicada en el extremo del largo brazo robótico de Perseverance. A continuación podéis ver una prueba de enfoque realizada de objetivos de roca en la superficie del Planeta Rojo.

Una secuencia de imágenes tomadas el 10 de mayo en un objetivo de roca en el cráter Jezero demuestra las capacidades de enfoque de esta cámara a bordo del rover Perseverance.

Testing out my tools as I move into more science. Used my robotic arm to get right up close to this rock after zapping it with my laser. Can you tell I’m really into rocks?https://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/Yl0gzduCWi