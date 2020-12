Espectacular Time-lapse de Dragon en aproximación a la Estación Espacial Internacional

En realidad, la Estación Espacial Internacional (ISS) se mueve alrededor de la Tierra a unas 25 veces la velocidad del sonido o unas 10 veces más rápido que una bala de rifle, así que la nave de carga Dragón de SpaceX se acopló de forma autónoma al lado que mira hacia el espacio del módulo Harmony del laboratorio en órbita el lunes a las 18:40 UTC. de una forma difícil de imaginar.

Afortunadamente, Space X ha divulgado imágenes de la aproximación de la Dragon de carga a un complejo orbital moviéndose vertiginosamente alrededor de la Tierra, mientras la nave se acerca a su puesto de atraque. Podéis ver el vídeo a continuación.

Space X ha divulgado un vídeo con imágenes espectaculares de la Estación Espacial Internacional tomadas desde una nave Dragon en aproximación que atracó esta semana en el complejo orbital. 28.000 km/h es una velocidad es difícil de comprender. Realmente ni siquiera podemos imaginar ese tipo de velocidad. Y en el vídeo no se aprecia, naturalmente.

Así que, cuando lo veais, tratad de repetir sin cesar esa cifra: 28.000 km/h.

Time-lapse of Dragon on approach – two Dragons now docked to the @space_station pic.twitter.com/I046jBmC7o