Los cerebros de los astronautas que viaje al espacio profundo puede verse afectado

En el año 2047, la nave de rescate "Lewis and Clark" es enviada a investigar la misteriosa reaparición en la órbita de Neptuno de una nave experimental, la "Horizonte Final", desaparecida años antes con toda su tripulación. Una vez allí, los astronautas perderán la cordura... y no podemos contar más para no incurrir en spoilers de la película Event Horizon (Horizonte Final).

Los cerebros de los astronautas también puede verse afectado si viajan al espacio profundo, pero no por las causas de la película, sino por otras que han quedado reflejadas en un reciente estudio publicado en la revista eNeuro.

Radiaciones

La exposición a radiaciones crónicas de baja dosis (las condiciones presentes en el espacio profundo) causa deficiencias neuronales y conductuales. Al menos, es lo que se refleja en ratones.

Charles Limoli y sus colegas de la Universidad de California Irvine, la Universidad de Stanford, la Universidad Estatal de Colorado y la Escuela de Medicina del Este de Virginia expusieron a los ratones a radiación crónica de baja dosis durante seis meses.

Tras la exposición, la radiación perjudicaba la señalización celular en el hipocampo y la corteza prefrontal, lo que resulta en problemas de aprendizaje y memoria. También afectó a la amígdala, porque observaron un aumento de los comportamientos de ansiedad.

Si se confirman estos riesgos en los astronautas (ae sabe que la radiación interrumpe la señalización entre otros procesos en el cerebro), será perentorio desarrollar medidas de seguridad para proteger el cerebro humano de la radiación durante las misiones en el espacio profundo mientras los astronautas se preparan para viajar a Marte.