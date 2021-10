Se encuentra la evidencia más antigua de un pie humano y es una huella 2,5 millones de años más antigua que la del A. afarensis

Tienen seis millones de años y constituyen la evidencia directa más antigua de pie de un ancestro humano usado para caminar, es decir, que estas huellas de prehumanos son casi 2,5 millones de años más antiguas que las huellas atribuidas al Australopithecus afarensis (Lucy) de Laetoli en Tanzania.

Es lo que sugiere un reciente estudio publicado en la revista Scientific Reports que ha realizado una datación de las huellas de sedimentos fosilizados halladas hace unos años en una playa de Creta, cerca de la aldea de Trachilos.

El espécimen más célebre que hemos recuperado, uno de los primeros miembros de Australopitechus afarensis que se han descubierto, es Lucy, nacida hace unos 3,2 millones de años. Fue bautizada así por su descubridor Donald Johanson, en 1974, en honor a una canción de los Beatles, Lucy in the sky with diamonds, que aquella noche estaba sonando en el campo-base de los investigadores que escarbaban en el valle de Awash, en Etiopía.

Ahora, un equipo internacional dirigido por investigadores de la Universidad de Tübingen (Alemania), han empleado métodos geofísicos y paleontológicos para datar estas nuevas huellas que suponen la evidencia directa más antigua que tenemos de la existencia de un pie similar al humano y empleado para caminar.

El Australopithecus afarensis, que vivió hace 3,9 millones de años, fue considerado en algún momento como uno de los posibles homínidos que dejó sus huellas en Creta. No obstante, este nuevo estudio sugiere que probablemente se trató del Graecopithecus freybergi, un primate que habitó la Tierra hace 7,2 millones de años y que sería potencialmente el ancestro directo más antiguo de los seres humanos. Graecopithecus es un género extinto de homínidos del cual existe una sola especie conocida: Graecopithecus freybergi, conocida únicamente por un fragmento de cráneo de 1944.

Además, el estudio confirma las tesis según las cuales hace seis millones de años el continente europeo se separó del este de África por una expansión relativamente breve del Sáhara.

Oldest footprints of pre-humans identified in Crete: Six million year old fossilized footprints on the island show the human foot had begun to develop: https://t.co/9ymhyqGnB5 #Senckenberg #Evolution